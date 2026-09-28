Μια ιστορική βραδιά έζησε το Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, με την Άννα Βίσση να προσφέρει ένα καθηλωτικό show διεθνών προδιαγραφών. Η «Απόλυτη Ελληνίδα σταρ» καθήλωσε περισσότερους από 95.000 θεατές που κατέκλυσαν κάθε γωνιά του ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο την κυριαρχία της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου δέσποζε μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, εξοπλισμένη με οθόνες LED τεράστιων διαστάσεων και ηχητικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Πρόκειται για τεχνολογικό εξοπλισμό που μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία και χρησιμοποιείται σε συναυλίες καλλιτεχνών όπως η Beyonce, η Taylor Swift, o Harry Styles, η Ariana Grande κα.

Το πρόγραμμα άνοιξε ο Argy. Ο διεθνούς φήμης Έλληνας DJ κλήθηκε να «ζεστάνει» το κοινό, παρασύροντάς το στους techno και EDM ήχους του για μία ολόκληρη ώρα, «προθερμαίνοντας» την ατμόσφαιρα για αυτό που θα ακολουθούσε.

Το ρολόι έδειχνε 21:05 όταν τα φώτα έσβησαν και η Άννα Βίσση «προσγειώθηκε» στη σκηνή από ψηλά, με μια ειδική εναέρια κατασκευή. Φορώντας μια ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση, με το στάδιο να «σείεται» από τις φωνές των θαυμαστών της.

Το πάρτυ ξεκίνησε αμέσως με τις επιτυχίες «Αγάπη Υπερβολική» και «Σε Περίπτωση Που», για να ακολουθήσει ένα σχεδόν 4ωρο ασταμάτητο ταξίδι γεμάτο ενέργεια, χορό και δυνατές ερμηνείες.

Προς το τέλος της βραδιάς, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον πρόσφατο, ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, μόλις στα 54 του χρόνια.

«Έφυγε πάρα πολύ νωρίς, άδικα, σοκαριστικά», ανέφερε και, συνοδεία μόνο ενός πιάνου, κάλεσε τις 95.000 φωνές να τραγουδήσουν μαζί της ένα από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια, το «Σάββατο». Αμέσως μετά, του αφιέρωσε το «Τρένο».

Φυσικά, από το VIP διάζωμα δεν έλειπε σύσσωμη η εγχώρια showbiz, με δεκάδες επώνυμους να δίνουν το «παρών» για να απολαύσουν τη γυναίκα που δεν σταματά ποτέ να ξεπερνά τα όριά της.

Το πρώτο μήνυμα στο Instagram

Μετά τον θρίαμβο στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram. Ανεβάζοντας ένα καθηλωτικό βίντεο από τη φαντασμαγορική βραδιά, ευχαρίστησε τους 95.000 θεατές γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Vissi (@annavissiofficial)

Φωτογραφία Εξωφύλλου: NDP Photo Agency

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