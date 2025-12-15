Η Άννα Βίσση συνεχίζει για 10η χρονιά και με μεγάλη επιτυχία τις εμφανίσεις της στο Hotel Ερμού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη διαχρονική της δυναμική στη μουσική σκηνή.

Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής 14/12, η κορυφαία σταρ έκανε μια εξαίρεση και βρέθηκε στο ρεπό της σε… άλλο νυχτερινό μαγαζί, αυτή τη φορά για να διασκεδάσει με τους φίλους της και να γιορτάσει τα γενέθλια της αδελφής της, Νίκης Μπούφη.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας. Στην παρέα της είχε τους κουμπάρους της, τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα.

Φυσικά, η Άννα Βίσση δεν θα μπορούσε να μη πάρει το μικρόφωνο από τον Αντώνη Ρέμο και να τραγουδήσουν μαζί, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και έντονο ενθουσιασμό σε όσους βρέθηκαν εκεί.

Η Άννα Βίσση και ο Αντώνης Ρέμος ένωσαν έτσι για λίγο τις φωνές τους, χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές στους τυχερούς παρευρισκόμενους, που διασκέδασαν στο Nox, το βράδυ της Κυριακής.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

