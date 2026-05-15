Στην Ίμπιζα βρέθηκε η Άννα Βίσση, δίνοντας το «παρών» στο πολυαναμενόμενο opening του Hï Ibiza, του διάσημου club που φιγουράρει στην κορυφή της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής. Η κορυφαία Ελληνίδα σταρ απόλαυσε από κοντά ένα φαντασμαγορικό event, όπου τα ηνία των decks είχαν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της dance μουσικής, ο ARGY και ο Anyma.

Η παρουσία της Άννας Βίσση στο event τράβηξε τα βλέμματα, με την ίδια να απολαμβάνει τη βραδιά χαλαρή και ευδιάθετη, ανάμεσα σε προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Στιγμιότυπα και φωτογραφίες από τη λαμπερή βραδιά έκαναν τον γύρο των social media, με την Άννα Βίσση να περνά και από τα backstage του event, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να φωτογραφηθεί με τον ARGY και τον Anyma.

