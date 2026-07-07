Η Άννα Βίσση άφησε για λίγο τις εντατικές προετοιμασίες για τη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, έφτιαξε βαλίτσες και ταξίδεψε μέχρι την κοσμική Ίμπιζα.

Φυσικά, δεν ταξίδεψε μόνη, αφού στο πλευρό της βρίσκεται η καλή της φίλη, κουμπάρα και παραγωγό της, Δήμητρα Κούστα, αλλά και την Αρετή Δαλακούρα, σε ένα ταξίδι γεμάτο πολυτέλεια, χορό και exclusive εμφανίσεις.

Mάλιστα, οι κολλητές διαμένουν σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής, το Casa Maca, που προτιμά η διεθνής ελίτ για διακοπές.

Μέσα από τα social media και τα stories που ανεβάζει η Άννα Βίσση στο προφίλ της στο Instagram, μπορείς να πάρεις μια γεύση από τη VIP καθημερινότητά τους στο νησί της Ισπανίας, όπου οι επώνυμες κυρίες συνδυάζουν τις high-end διακοπές με στρατηγικές επαγγελματικές συναντήσεις.

Η Άννα Βίσση & η Δήμητρα Κούστα… ξεσαλώνουν στην Ίμπιζα

Η παρέα εθεάθη να διασκεδάζει στο παγκοσμίου φήμης κλαμπ Pacha Ibiza, το οποίο είναι γνωστό για τα επικά party του. Εκεί, η Άννα Βίσση, η Δήμητρα Κούστα και η Αρετή Δαλακούρα έγιναν αμέσως το κέντρο της προσοχής, ανεβάζοντας μάλιστα selfies όπου ποζάρουν με πολύχρωμα γυαλιά με LED φωτισμό και boho μπαντάνες, δείχνοντας ότι ξέρουν καλά πώς να μπαίνουν στο mood του νησιού.

Mάλιστα, ένα από τα πάρτι στα οποία βρέθηκαν ήταν αυτό του διάσημου DJ και μουσικού Solomun, με τον οποίο η Άννα Βίσση φωτογραφήθηκε αγκαλιά.

Επίσης η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα εθεάθησαν στο ultra exclusive εστιατόριο Casa Jondal να μοιράζονται το ίδιο τραπέζι, να ανταλλάσσουν θερμές αγκαλιές και να συζητούν σε εξαιρετικό κλίμα με τον παγκοσμίου φήμης DJ Levi, ενώ μεταξύ των διάσημων DJ που απόλαυσαν ήταν και ο David Guetta.

Επιπλέον, καθώς η Άννα Βίσση ετοιμάζει μια παραγωγή εκατομμυρίων για το ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο και έχει ήδη κλείσει συνεργασία με τον διεθνή Έλληνα DJ Argy, οι φήμες θέλουν αυτές τις exclusive επαφές στην Ίμπιζα να κρύβουν μεγάλες εκπλήξεις με διεθνή ονόματα που θα εμφανιστούν δίπλα της στη σκηνή!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARGY (@argy)

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