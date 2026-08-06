Στην Ερείκουσα απαθανατίστηκε η Άννα Βίσση, συνδυάζοντας την καλοκαιρινή ηρεμία του Ιονίου με την καλή παρέα. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ταξίδεψε στο ακριτικό νησί συνοδευόμενη από στενούς της φίλους, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα.

Η παρουσία της στο γραφικό νησί βορειοδυτικά της Κέρκυρας έγινε γρήγορα αντιληπτή, με την ίδια να γευματίζει σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.

Η Ερείκουσα αποτελεί έναν από τους προορισμούς που διατηρούν ακόμη τον αυθεντικό χαρακτήρα τους. Καταπράσινα τοπία, καθαρά νερά και ήρεμες γωνιές συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για όσους αναζητούν πραγματική ξεκούραση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kerkyrasimera_corfu (@kerkyrasimera)

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως θέλησε να συνδυάσει την καλοκαιρινή χαλάρωση με καλό φαγητό και όμορφη παρέα. Η σχέση της με τη Δήμητρα Κούστα είναι ιδιαίτερα στενή, ενώ οι δύο γυναίκες έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εξόδους και ταξίδια στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με κατοίκους και επισκέπτες του νησιού που την αναγνώρισαν.

Η φωτογραφία από την παρουσία της σε εστιατόριο της Ερείκουσας δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Kerkyra simera, προκαλώντας αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών της.

Στην ανάρτηση αναφέρονταν χαρακτηριστικά τα εξής: «Σύμφωνα με πληροφορίες η Άννα Βίσση βρέθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου στο νησί της Ερείκουσας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους την αναγνώρισαν και θέλησαν να κρατήσουν ένα αναμνηστικό στιγμιότυπο μαζί της. Οι πληροφορίες θέλουν την Άννα Βίσση να βρίσκεται πλέον στην Κέρκυρα, με πολυτελές σκάφος στο οποίο επιβαίνει να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά της Γαρίτσας. Μαζί της βρίσκονται ο Ηλίας Ψινάκης και η καλή τους φίλη Δήμητρα Κούστα».

Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα, η Άννα Βίσση φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπά, πραγματοποιώντας συχνά σύντομες αποδράσεις σε αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς.

Όπως αναφέρεται στην ίδια δημοσίευση, μετά την παρουσία της στην Ερείκουσα, η Άννα Βίσση φέρεται να βρέθηκε στην Κέρκυρα, με το πολυτελές σκάφος στο οποίο επιβαίνει να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά της Γαρίτσας.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε και η ίδια μία φωτογραφία από την εξόρμησή της, εντυπωσιάζοντας για ακόμη μία φορά με το ιδιαίτερο στυλ της.

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