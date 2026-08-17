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Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της Σοφίας Καρβέλα, ενώ τραβούσε βίντεο, με την κόρη της τραγουδίστριας να σχολιάζει με χιούμορ ότι «της έκλεψε την παράσταση».
Η σχεδιάστρια στεκόταν μπροστά στην κάμερα του κινητού της και προσπαθούσε να δείξει τα ρούχα που είχε επιλέξει για τη βόλτα της, όταν η Άννα Βίσση της χτύπησε την πόρτα. Αρχικά, η Σοφία Καρβέλα της φώναξε πως ήταν απασχολημένη, ωστόσο έπειτα άνοιξε την πόρτα και η τραγουδίστρια μπήκε στον χώρο, φορώντας μαύρη φόρμα, με πιασμένα μαλλιά και κρατώντας ένα ρόφημα στο χέρι της.
«Ω Θεέ μου, είναι η μητέρα μου, είναι πιο διάσημη από μένα, πρέπει να κλείσω», αναφώνησε τότε η κόρη της και σταμάτησε το βίντεο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως».
Δείτε το βίντεο:
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