Η σχεδιάστρια στεκόταν μπροστά στην κάμερα του κινητού της και προσπαθούσε να δείξει τα ρούχα που είχε επιλέξει για τη βόλτα της, όταν η Άννα Βίσση της χτύπησε την πόρτα. Αρχικά, η Σοφία Καρβέλα της φώναξε πως ήταν απασχολημένη, ωστόσο έπειτα άνοιξε την πόρτα και η τραγουδίστρια μπήκε στον χώρο, φορώντας μαύρη φόρμα, με πιασμένα μαλλιά και κρατώντας ένα ρόφημα στο χέρι της.

«Ω Θεέ μου, είναι η μητέρα μου, είναι πιο διάσημη από μένα, πρέπει να κλείσω», αναφώνησε τότε η κόρη της και σταμάτησε το βίντεο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Karvela (@thesofiakarvela)

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