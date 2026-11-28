Η ένταση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται ότι αποκτά νέα διάσταση, αφού μια κίνηση στα social media ήρθε να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε unfollow την Έλενα Φερεντίνου, σύντροφο του γνωστού μουσικοσυνθέτη, στο Instagram, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά.

Αυτή η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σημειώθηκε μια μόλις ημέρα μετά την ανάρτηση της Έλενας Φερεντίνου για τη νέα δισκογραφική δουλειά του Νίκου Καρβέλα. Η ίδια επέλεξε να ανεβάσει το εξώφυλλο του άλμπουμ, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα προς τον σύντροφό της.

«Νίκο μου σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το δώρο! Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συνδέονται με μια μακρά προσωπική και επαγγελματική πορεία, ενώ η μεταξύ τους σχέση έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας της φημολογούμενης ρήξης τους.

Από την πλευρά της, πάντως, η Έλενα Φερεντίνου εξακολουθεί να ακολουθεί την Άννα Βίσση στο Instagram, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

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