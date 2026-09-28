Η Άννα Βίσση είναι η απόλυτη ελληνίδα σταρ και κατάφερε να γράψει ιστορία στο ΟΑΚΑ με πάνω από 90 χιλιάδες κόσμο στη συναυλία της, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Άτομα από όλη τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό ήρθαν στην Αθήνα για να απολαύσουν την τραγουδίστρια σε μία συναυλία που θα μείνει στην ιστορία.

Τι έγινε όμως κατά την έναρξη της συναυλίας και γιατί ο κόσμος δεν μπόρεσε να είναι μέσα στο στάδιο την ώρα που η

Άννα Βίσση «πετούσε» στον ουρανό και ερμήνευε το κομμάτι «Αιγαίο»;

Βίντεο που διέρρευσαν στα social media δείχνουν ακριβώς την κατάσταση που επικρατούσε έξω από την αρένα.

Άτομα που είχαν φτάσει μέχρι και 2 ώρες νωρίτερα προτού ξεκινήσει το show, δεν κατάφεραν να μπουν στην ώρα τους, καθώς οι security δεν άφηναν τον κόσμο να περάσει μέσα στο στάδιο.

Από μαρτυρίες και fans της Κύπριας τραγουδίστριας, όλοι κάνουν λόγο για μία παραγωγή που δεν κατάφερε να συντονίσει σωστά τον κόσμο. Δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει γιατί υπήρχε στασιμότητα και δεν μπορούσαν να μπουν στο στάδιο.

Μερικοί έφυγαν από την αρένα.

Παρότι περισσότεροι από 95.000 θεατές έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για το sold out live, ορισμένοι από όσους βρέθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία εισόδου περιέγραψαν μια διαφορετική εμπειρία, αναφέροντας καθυστερήσεις, συνωστισμό και δυσκολία στην πρόσβαση στον χώρο.

Αναμένεται να φανεί αν η διοργάνωση θα προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις εικόνες και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το βράδυ του Σαββάτου.

Η ηθοποιός Αννίτα Κούλη ήταν μία από τους πολλούς που αποχώρησαν από το στάδιο στην προσπάθειά της να πάει τουαλέτα.

Η ίδια σε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τη συναυλία: «-Πάμε τουαλέτα, τώρα είναι η σωστή στιγμή. Και τότε άρχισε ο εφιάλτης, Αννα… Ήταν το τελευταίο τραγούδι που άκουσα. Γι’αυτό αποφάσισα να σου γράψω σήμερα αυτό το γράμμα. Προσπαθώντας να πάμε προς την είσοδο, όπου ήταν και οι τουαλέτες, ήταν όλα μπλοκαρισμένα. Οι σεκιουριτάδες δεν μας άφηναν να βγούμε γιατί ακόμα λέει έμπαινε κόσμος. Κάπου εκεί αποφασίσαμε ότι έπρεπε δυστυχώς να φύγουμε. Η είσοδος και το χειρότερο, οι έξοδοι κινδύνου ήταν όλες μπλοκαρισμένες… αρχίσαμε να νιώθουμε πραγματικό κίνδυνο για τη σωματική μας ακεραιότητα… Σήκωσα κάτι σιδερένιους φράχτες που είχαν τοποθετήσει για να μας μαντρώσουν, με πολύ ζόρι και πολύ θράσος βγήκαμε…».

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Παρά τα λάθη της παραγωγής στον συντονισμό του κόσμου, η Άννα Βίσση κατάφερε να χαρίσει μία μοναδική και ιστορική βραδιά. Με τον δικό της τρόπο…έγραψε τη δική της ιστορία σε ένα show που δε θα ξεχαστεί ποτέ.

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