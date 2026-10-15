Η σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται ότι βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, αφού η μεταξύ τους διαμάχη εξακολουθεί να απασχολεί, χωρίς να φαίνεται κάποια κίνηση προσέγγισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της Άννας Βίσση, η ίδια δεν έχει δώσει εντολή στον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να καταθέσει αγωγή εις βάρος του Νίκου Καρβέλα. Θέλει να χαμηλώσουν οι τόνοι, όπως μετέφερε ο Θάνος Κλωνόπουλος μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό», το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ της εκπομπής, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση με στόχο να πέσουν οι τόνοι και να αναζητηθεί ένας τρόπος εξομάλυνσης της κατάστασης.

Το τοπίο γύρω από την υπόθεση εξακολουθεί να είναι θολό, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για το αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν οι δύο καλλιτέχνες θα καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της αντιπαράθεσης.

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