Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε εταιρικό πάρτι στη Λεμεσό.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μιλήσει για τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη στο τέλος της βραδιάς, εξηγώντας πως δεν ήθελε να επηρεάσει το εορταστικό κλίμα της εκδήλωσης. Με συγκίνηση μίλησε για την ξαφνική απώλειά του και το σοκ που προκάλεσε σε όλους.

«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση, γιατί το να χαθεί τόσο άδικα και τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος, νομίζω ότι μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση κάλεσε στη συνέχεια τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί της, λέγοντας: «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού».

Λίγο αργότερα, ερμήνευσε το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα» του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρίζοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στους παρευρισκόμενους.

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Govastiletto.gr – Σε σοκ η Άννα Βίσση με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη