Άννα Βίσση: Φεύγει από την Ελλάδα μετά τον «πόλεμο» με τον Νίκο Καρβέλα

Η Ζήνα Κουτσελίνη έφερε στο φως, την Παρασκευή 9/10, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», μια νέα πληροφορία για την Άννα Βίσση, στον απόηχο της πρωτοφανούς δημόσιας αντιπαράθεσής της με τον Νίκο Καρβέλα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια, η δημοφιλής τραγουδίστρια πρόκειται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και να παραμείνει εκεί για δύο μήνες, κοντά στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, η οποία ζει μόνιμα στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για την Άννα Βίσση, αφού τις τελευταίες ημέρες το όνομά της βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι μόνο για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, αλλά κυρίως για τη ρήξη με τον άνθρωπο που σημάδεψε όσο ελάχιστοι την προσωπική και καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ο Νίκος Καρβέλας, πρώην σύζυγός της, πατέρας της κόρης της και δημιουργός εκατοντάδων τραγουδιών που έχουν ταυτιστεί με τη φωνή της, βρίσκεται πλέον στην απέναντι πλευρά μιας δημόσιας διαμάχης που έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση.

Το γεγονός ότι η τραγουδίστρια φέρεται να ετοιμάζει μια παραμονή δύο μηνών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν το ταξίδι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση ή εάν σχετίζεται με όσα έχουν συμβεί ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Παράλληλα, το ταξίδι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άννα Βίσση βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αλλαγές στην καριέρα της, με τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η ίδια προετοιμάζει μια νέα σελίδα στις νυχτερινές εμφανίσεις της, με το «Αθηνών Αρένα» να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων της.

govastiletto.gr – Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Η Άννα Βίσση προσέδωσε μοναδική, άυλη υπεραξία στο έργο του Νίκου Καρβέλα»