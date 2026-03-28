Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει μια νέα φάση στην καριέρα της με τη δημιουργία της «Vission Music», σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα.

Το νέο δημιουργικό label στοχεύει να συγκεντρώσει όλο το καλλιτεχνικό όραμα της Ελληνίδας σταρ, λειτουργώντας ως κεντρικό hub για παραγωγές, κυκλοφορίες και διεθνείς συνεργασίες.

Η «Vission Music» θα περιλαμβάνει κάθε πτυχή της καριέρας της Βίσση, από ζωντανές εμφανίσεις και δισκογραφικές δουλειές, μέχρι όλα τα projects που σχετίζονται με την καλλιτέχνιδα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Θάνο Παπαχάμο στην εκπομπή Στούντιο 4, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Όπως αποκάλυψε, η συναυλία είναι προγραμματισμένη εδώ και καιρό, με την παραγωγή να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Η νέα εποχή για την Άννα Βίσση σηματοδοτεί ένα οργανωμένο και δημιουργικό βήμα στην καριέρα της, ενώ η στενή συνεργασία με την κόρη της δείχνει τη συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης στην τέχνη και την παραγωγή.

