Λίγο πριν επιστρέψει στη σκηνή για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση έκανε μια μικρή αναδρομή στο φετινό της καλοκαίρι.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους 20 φωτογραφίες από τις στιγμές που ξεχώρισε περισσότερο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών.

Μέσα από το υλικό που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτει στιγμιότυπα από ξέγνοιαστες ημέρες γεμάτες θάλασσα, παρέες και όμορφες εξορμήσεις.

Βόλτες με σκάφος, συναντήσεις και έξοδοι με αγαπημένους φίλους, αλλά και διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες πρωταγωνίστησαν στο καλοκαιρινό της άλμπουμ.

«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

View this post on Instagram A post shared by Anna Vissi (@annavissiofficial)

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