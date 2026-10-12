Την ώρα που η κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα μαίνεται, η δημοφιλής ερμηνεύτρια είχε την πρώτη αντίδραση.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε, στον επίσημο λογαριασμό της στο TikTok, ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Κόντρα», εν μέσω της αντιπαράθεσης με τον Νίκο Καρβέλα, που ακολούθησε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Μέχρι στιγμής, η τραγουδίστρια έχει επιλέξει να τοποθετηθεί μόνο δημόσια και μόνο μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 7 Οκτωβρίου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Μέχρι τώρα, η Άννα Βίσση δεν είχε κάνει κάποια ανάρτηση, μέχρι που αναδημοσίευσε βίντεο από λογαριασμό που καταγράφει στιγμές σε μπαρ, όπου οι θαμώνες τραγουδούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που ακούστηκε και στη μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

govastiletto.gr – Μαρία Ιωαννίδου: «Θα μπορούσα κι εγώ να χορογραφήσω την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, έχω τεράστια πείρα»