Στην ακτή του Αμάλφι φαίνεται πως απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Άννα Βίσση, με την παρουσία της να γίνεται γνωστή μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Μια Ελληνίδα τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στην ίδια περιοχή της Ιταλίας, αντιλήφθηκε τυχαία ότι η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν σε γειτονικό γιοτ και αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στο TikTok.

Στο απόσπασμα, η Άννα Βίσση φαίνεται να χαλαρώνει μαζί με την παρέα της, απολαμβάνοντας τις διακοπές της.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι την είχε αναγνωρίσει η συμπατριώτισσά της, γύρισε προς την κάμερα, χαμογέλασε και την χαιρέτησε, ανταποδίδοντας με φιλική διάθεση τον ενθουσιασμό της.

Το βίντεο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια από θαυμαστές της τραγουδίστριας, οι οποίοι σχολίασαν τόσο τη ζεστή αντίδρασή της, όσο και την ανεπιτήδευτη παρουσία της.

Govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σαρδηνία!