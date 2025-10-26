Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μια δημοσίευση του Ηλία Ψινάκη στο Instagram έγινε viral, αφού μοιράστηκε στιγμιότυπο από το δείπνο που είχε με την Άννα Βίσση μετά τη μεγάλη συναυλία της στο Παρίσι. Η τραγουδίστρια καταχειροκροτήθηκε από το γαλλικό κοινό – «οι Γαλλιδούλες τα έπαιξαν», όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ψινάκης.

Ο Ηλίας Ψινάκης ευχαρίστησε δημόσια την Άννα Βίσση για τη γενναιοδωρία της, αποκαλύπτοντας ότι του είχε εξασφαλίσει δέκα εισιτήρια για τη συναυλία, τα οποία «εξαφανίστηκαν στο πρώτο λεπτό», όπως έγραψε με το γνώριμο χιούμορ του. Επίσης, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Άννα τού πρόσφερε και επιπλέον προσκλήσεις των συνεργατών της, ενώ δεν τον άφησε να πληρώσει «γιατί σας γουστάρει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση του Ηλία Ψινάκη έκλεισε με την υπόσχεση ότι όσα συνέβησαν στο Παρίσι θα τα δούμε σύντομα στο «Γηροκομείο».

«Με την @annavissiofficial στο δείπνο του θριάμβου! Αμέσως μετά την συγκλονιστική συναυλία της Άννας στο Παρίσι, που παρεπιπτόντως τα παίξανε οι «Γαλλιδούλες». Πήγαμε να φάμε με μια παρέα Ελλήνων, με σπουδαία άτομα που δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Άννα που μου έδωσε 10 αρχικά εισιτήρια για τους φίλους μας από το «Γηροκομείο» που εξαφανίστηκαν στο πρώτο λεπτό. Επειδή δεν έπεφτε καρφίτσα, μου έδωσε άλλα τέσσερα των συνεργατών της και όσο κι αν επέμεινα δεν με άφησε να τα πληρώσω γιατί σας γουστάρει! Το τι έγινε στο Παρίσι θα το δείτε στο Γηροκομείο, με ένα προσωπικο μήνυμα της Άννας για εσάς!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

govastileto.gr – Άννα Βίσση: Το fitness πρόγραμμα που την κρατάει πάντα σε φόρμα