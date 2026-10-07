Άννα Βίσση: Η ατάκα – σπόντα για τον Νίκο Καρβέλα στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ – «Θέλω να πάω παρακάτω, πειράζει;»

Στο φινάλε της βραδιάς, και ενώ ευχαριστούσε τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συναυλίας, η Άννα Βίσση είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην εταιρία παραγωγής «D & A» και στην υποστήριξη που, όπως είπε, λαμβάνει προκειμένου να κάνει τα επόμενα καλλιτεχνικά της βήματα.

Η τραγουδίστρια στάθηκε στην επιθυμία της να συνεχίσει να εξελίσσεται παρά τα 54 χρόνια πορείας της, κλείνοντας την τοποθέτησή της με τη χαρακτηριστική φράση: «Ακόμα θέλω να πάω παρακάτω. Πειράζει;».

«Κυριολεκτικά αυτή η συναυλία δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την εταιρία παραγωγής, D & A. Είναι κάτι που φτιάξαμε με ανθρώπους που αγαπιόμαστε μεταξύ μας και κυρίως φαίνεται να αγαπάνε εμένα σαν καλλιτέχνη και θέλουν να με βοηθήσουν να πάω παρακάτω.

Τραγουδάω βέβαια 54 χρόνια, και όπως είπε και η Αννούλα (ο μικρότερος εαυτός της που συνάντησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης) ακόμα τραγουδάς; Ναι, ακόμα θέλω να πάω παρακάτω. Πειράζει;».

Τα συγκεκριμένα λόγια είχαν ειπωθεί πριν πάρει δημόσιες διαστάσεις η διαφωνία της με τον Νίκο Καρβέλα και τότε μπορούσαν να εκληφθούν ως ένας απολογισμός της μέχρι σήμερα πορείας της και ταυτόχρονα ως δήλωση για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της.

Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η αναφορά της στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της και «θέλουν να τη βοηθήσουν να πάει παρακάτω» αποκτά αναπόφευκτα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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