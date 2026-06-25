Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλαξε στους θαυμαστές της η Άννα Βίσση, καθώς εμφανίστηκε στα social media με ένα εντελώς διαφορετικό look από αυτό που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια, που βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram όπου ποζάρει με κοντό αγορέ κούρεμα, προκαλώντας αμέσως πλήθος σχολίων και αντιδράσεων από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη μία εικόνα υιοθετεί ένα αυστηρό και κομψό styling με χωρίστρα στο πλάι, ενώ σε μια δεύτερη εκδοχή το look γίνεται πιο rock και ατημέλητο, αναδεικνύοντας μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

Πίσω από τη μεταμόρφωση βρίσκεται ο γνωστός hair stylist Πάνος Παπανδριανός, ο οποίος έχει συνεργαστεί με διεθνείς προσωπικότητες της μουσικής και της μόδας.

Παρότι δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για μόνιμη αλλαγή ή για ένα styling που δημιουργήθηκε για συγκεκριμένη φωτογράφιση ή project, το αποτέλεσμα εντυπωσίασε τους θαυμαστές της.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, είτε πρόκειται για πραγματικό κούρεμα, είτε για ένα προσωρινό beauty experiment, η νέα της εικόνα κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

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