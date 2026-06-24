Η Άννα Βίσση βρίσκεται, τα τελευταία 24ωρα, στο Λονδίνο, αφού προετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγαλειώδες live της στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου. Από το πλευρό της, δεν λείπει η Δήμητρα Κούστα, η οποία εκτός από στενή φίλη της, και κουμπάρα της, είναι και παραγωγός.

Μετά τις πληροφορίες που ήθελαν την Άννα Βίσση να συναντά τον σκηνοθέτη της Adele, Kim Gavin, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ ξεκίνησε τα γυρίσματα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η Δήμητρα Κούστα έγραψε σε ανάρτησή της: «Περήφανη παραγωγός», με την Άννα Βίσση να αναδημοσιεύει το story στο δικό της προφίλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Άννα Βίσση νοίκιασε για τρεις ή τέσσερις ημέρες τα πιο premium στούντιο του Λονδίνου, εκεί όπου ηχογραφούν τη μουσική τους η Dua Lipa και ο Harry Styles. Μάλιστα, λέγεται ότι τα συγκεκριμένα στούντιο έχουν χρέωση 25.000 λίρες την ημέρα.

Όπως αναφέρθηκε: «Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ θέλει να γράψει εκεί όλο το ψηφιακό υλικό που θα μεταδοθεί στη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου».

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Λονδίνου, το Alva West Studios έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τους πιο περιζήτητους χώρους για φωτογραφίσεις, διαφημιστικές καμπάνιες, βιντεοσκοπήσεις και fashion productions. Αποτελεί μέρος του δικτύου της Alva Studios και βρίσκεται στην περιοχή Park Royal, φιλοξενώντας έργα μεγάλων brands, δημιουργικών ομάδων και διεθνών παραγωγών.

Το studio άνοιξε τις πόρτες του το 2015 και ξεχωρίζει για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, που συνδυάζουν βιομηχανική αισθητική με πολυτελείς παροχές για πελάτες, φωτογράφους και καλλιτέχνες. Διαθέτει δύο μεγάλες σκηνές λήψεων, χώρους μακιγιάζ και styling, ιδιωτικά lounges και πλήρη τεχνική υποστήριξη, καλύπτοντας τις απαιτήσεις ακόμη και των πιο σύνθετων παραγωγών.

govastiletto.gr – Οι πληροφορίες που διέρρευσαν για τη συναυλία υπερπαραγωγή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ