Η Άννα Βίσση έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok. Η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει την παρουσία της στα social media, μετά τον ντόρο που προκάλεσε η κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα. Η τραγουδίστρια επέλεξε αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα διαφορετικό βίντεο από την καθημερινότητά της. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια στη μουσική στο background ήταν εκείνη που τράβηξε την προσοχή.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Άννα Βίσση βρίσκεται μέσα στην εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα της και ετοιμάζει τη βαλίτσα της, επιλέγοντας ρούχα και αξεσουάρ. Με παιχνιδιάρικη διάθεση, δοκιμάζει ορισμένα από τα κομμάτια που έχει εκεί, κάνει χορευτικές κινήσεις μπροστά στην κάμερα και παρουσιάζει διαφορετικές εμφανίσεις, πριν καταλήξει να τοποθετήσει τα πράγματά της στη βαλίτσα.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση

«Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Βίσση.

Το «Fabulous» και η ιδιαίτερη σύνδεσή του με τον Νίκο Καρβέλα

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η επιλογή του τραγουδιού που συνοδεύει το βίντεο. Η Άννα Βίσση επέλεξε το «Fabulous», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Απαγορευμένο» του 2008, μια δισκογραφική δουλειά που έχει ξεχωριστή σημασία στην καλλιτεχνική πορεία της.

Αυτό γιατί το «Απαγορευμένο» ήταν ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος της έπειτα από 28 χρόνια στον οποίο δεν συμμετείχε ο Νίκος Καρβέλας, ούτε ως συνθέτης ούτε ως παραγωγός. Εκείνη την περίοδο οι δύο καλλιτέχνες είχαν περάσει μια σοβαρή κρίση στη σχέση τους και δεν συνεργάζονταν, με την Άννα Βίσση να επιλέγει διαφορετικούς δημιουργούς για τη νέα της δουλειά.

Η συγκεκριμένη μουσική επιλογή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με φόντο όσα έχουν προηγηθεί ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα. Η κόντρα τους, που ξέσπασε τον Οκτώβριο, έφερε στο προσκήνιο τόσο τις καλλιτεχνικές διαφωνίες τους, όσο και το ζήτημα των δικαιωμάτων των τραγουδιών που δημιούργησαν μαζί. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστό ότι ο συνθέτης δεν επιθυμούσε πλέον να ερμηνεύει η Άννα Βίσση τις δημιουργίες του, ενώ η δικηγόρος του είχε διευκρινίσει ότι δεν είχαν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της ερμηνείας τους.

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