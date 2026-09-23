Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, το Σάββατο 26/9, στο ΟΑΚΑ, έχει αρχίσει. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις πρόβες, δίνοντας μια μικρή γεύση από την προετοιμασία για τη βραδιά. Με μαύρο φούτερ, άνετο παντελόνι και καπέλο στο ίδιο χρώμα, πόζαρε με την πλάτη στο φακό, ενώ ο ουρανός πίσω της είχε τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν ξεχώρισαν και τα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», μια λεπτομέρεια που προσθέτει ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό στην αναμονή των θαυμαστών της.

Όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να βρεθούν στη σκηνή είναι η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, η οποία είχε επιλεγεί για την περιοδεία «This Is It» του Μάικλ Τζάκσον.

Η μουσικός έστειλε το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media, αφού ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη συναυλία της Άννας Βίσση. «Θα είναι επικό, δε μπορώ να περιμένω» γράφει στη λεζάντα του βίντεό της η Orianthi.

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Όσο πλησιάζει η ημέρα της συναυλίας, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβε να ενημερώσει το κοινό για την προσέλευση μέσα από βίντεο στα social media. Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00 και οι θεατές καλούνται να φτάσουν νωρίς, προτιμώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά το μετρό με στάση την «Ειρήνη».

Στην είσοδο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σήμανση και να έχουν έτοιμο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το εισιτήριο που αντιστοιχεί στη θύρα τους.

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Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το QR code του εισιτηρίου δεν πρέπει να φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτώνται δημόσια, ενώ δεν επιτρέπονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις, το κοινό καλείται να παρακολουθεί τα επίσημα κανάλια της Άννας Βίσση και της Ticketmaster.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του «Όχι Γιατί», λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ