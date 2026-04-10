Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Άννα Βίσση , με την είδηση της λήξης της συνεργασίας της με ανθρώπους που την πλαισίωναν επί μια δεκαετία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Οι μαζικές αυτές αποχωρήσεις έχουν πυροδοτήσει πλήθος σχολίων στα social media, με τους θαυμαστές και τα ΜΜΕ να αναζητούν την αιτία πίσω από τη φαινομενική ρήξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα ξεκίνησαν όταν η Άννα Βίσση ανακοίνωσε το τέλος των εμφανίσεών της στο Hotel Ermou και μετά την ανακοίνωση της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Η ίδια ωστόσο δεν έχει απαντήσει δημόσια για τις μεγάλες αυτές αλλαγές, με αποτέλεσμα τα σχόλια και οι εικασίες να «οργιάζουν», ενώ, πολλοί είναι εκείνοι που βρήκαν την ευκαιρία να «χτυπήσουν» την Ελληνίδα σταρ.

Η επίθεση που δέχεται η Άννα Βίσση στα social media

Σε βίντεο λοιπόν που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε απόσπασμα από την συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με το στάδιο να είναι… άδειο, καθώς ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκε εκεί για να την παρακολουθήσει ήταν μόνο 6.000. Ένας αριθμός που πλέον είναι ανήκουστος για την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, καθώς πλέον έχει φτάσει να γεμίζει το Καλλιμάρμαρο με πάνω από 80.000 επισκέπτες.

