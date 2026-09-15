Πανέτοιμη για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ είναι η Άννα Βίσση, με την κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής της —και φυσικά το στυλ της επί σκηνής— να έχει σχεδιαστεί στην εντέλεια. Για ένα τόσο επιβλητικό show, η δημοφιλής ερμηνεύτρια εμπιστεύεται τη γυναίκα που υπογράφει τα τελευταία χρόνια τις πιο πολυσυζητημένες fashion εμφανίσεις της Madonna.

Ο λόγος για τη Rita Melssen, την καταξιωμένη stylist και creative consultant από το Μπρούκλιν, η οποία διατηρεί στενή και μακροχρόνια δημιουργική συνεργασία με τη «βασίλισσα της ποπ» και πλέον αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το ενδυματολογικό concept της Άννας Βίσση για τη βραδιά στο ΟΑΚΑ.

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Η συνεργασία των δύο γυναικών για το ΟΑΚΑ έχει στόχο να δημιουργήσει μια σκηνική εικόνα που θα ανταποκρίνεται στον διεθνή χαρακτήρα του show, με το fashion στοιχείο να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής παραγωγής.

Ποια είναι η Rita Melssen που αναλαμβανει την εικονα της Άννας Βίσση

Η Rita Melssen είναι αιγυπτιακής καταγωγής, ζει και εργάζεται στο Μπρούκλιν και δραστηριοποιείται ως stylist και creative consultant. Η σχέση της με τη μόδα ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της, ο παππούς της ήταν ράφτης και διατηρούσε εταιρεία παραγωγής ενδυμάτων στο Κάιρο, με την ίδια να αναπτύσσει από μικρή ηλικία ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατασκευή των ρούχων αλλά και την ιστορία της μόδας.

Τα τελευταία περίπου έξι χρόνια συνεργάζεται στενά με τη Madonna, με μία από τις σημαντικότερες δουλειές της να είναι το ενδυματολογικό κομμάτι του παγκόσμιου “The Celebration Tour”. Για τη συγκεκριμένη περιοδεία, που αποτέλεσε μια αναδρομή στις τέσσερις δεκαετίες της καριέρας της Madonna, η Melssen εργάστηκε μαζί με τον Eyob Yohannes πάνω στη δημιουργία και τον σχεδιασμό της γκαρνταρόμπας της pop star. Στόχος τους ήταν να επανεξετάσουν με σύγχρονο τρόπο ορισμένες από τις πιο εμβληματικές εικόνες της καριέρας της.

Για τις ανάγκες του show συνεργάστηκαν με κορυφαία ονόματα και οίκους της μόδας, μεταξύ των οποίων οι Jean Paul Gaultier, Donatella Versace, Miu Miu και Dilara Fındıkoğlu, δημιουργώντας νέα looks που συνομιλούσαν με το τεράστιο fashion αρχείο της Madonna.

Η συνεργασία Madonna – Rita Melssen δεν περιορίστηκε, όμως, στο Celebration Tour. Τον Μάιο του 2026, η Melssen βρισκόταν πίσω και από το πολυσυζητημένο look της Madonna στο Met Gala, όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με δημιουργία Saint Laurent, ένα εντυπωσιακό διάφανο cape και ένα θεατρικό headpiece που έφερε ένα ολόκληρο καράβι. Η αμερικανική Vogue απέδωσε ξεκάθαρα το styling της συγκεκριμένης εμφάνισης στη Melssen.

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Στο portfolio της περιλαμβάνονται ακόμη συνεργασίες με ονόματα και τίτλους όπως Dolce & Gabbana, Rolling Stone, Vogue Italia, CR Fashion Book και Interview Magazine, ενώ η επαγγελματική της ταυτότητα χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη σχέση της με το fashion archive και την επανερμηνεία εικόνων του παρελθόντος μέσα από μια σύγχρονη αισθητική.

Η νεα πρόκληση στο ΟΑΚΑ

Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία φέρνει τώρα και στη συνεργασία της με την Άννα Βίσση. Η Melssen καλείται να δουλέψει πάνω σε μια καλλιτέχνιδα που διαθέτει επίσης τη δική της, πολύ συγκεκριμένη fashion ιστορία και μια σκηνική εικόνα που έχει εξελιχθεί και επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές μέσα στις δεκαετίες.

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