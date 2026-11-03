Με μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα, υπερηφάνεια και βλέμμα στο μέλλον, η Άννα Βίσση αναπόλησε μέσα από το Instagram τη ιστορική συναυλία της στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η κορυφαία Σταρ, η οποία αποθέωσε 95.000 θεατές σε μια βραδιά-σταθμό, χαρακτήρισε το εγχείρημα αυτό ως ένα μεγάλο προσωπικό της «στοίχημα».

Η νέα της ανάρτηση έρχεται, μάλιστα, μετά την πολυσυζητημένη δημόσια αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα, τον άνθρωπο με τον οποίο έχει συνδέσει άρρηκτα την προσωπική και καλλιτεχνική της διαδρομή εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η νέα της ανάρτηση

«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα. Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του. Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό «στοίχημα» και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Vissi (@annavissiofficial)

Η ηχηρή απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Παρά την τεράστια επιτυχία της συναυλίας, τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον στράφηκε στην απουσία του Νίκου Καρβέλα από το ΟΑΚΑ. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, που έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσση, δεν βρέθηκε στο πλευρό της, όπως είχε συμβεί στις προηγούμενες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.

Στις 6 Οκτωβρίου μάλιστα, ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε μια μακροσκελή δημόσια ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από την απουσία του υπήρχε σοβαρή διαφωνία με την παραγωγή, αλλά και με την ίδια την τραγουδίστρια.

Ο συνθέτης υποστήριξε ότι, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία, ενημερώθηκε πως δεν θα λάμβανε την αμοιβή που θεωρούσε ότι δικαιούνταν για τη συμμετοχή των δημιουργιών του στο πρόγραμμα. Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία του για τη στάση της Άννας Βίσση, δηλώνοντας πως αισθάνθηκε «συντριβή» όταν πληροφορήθηκε ότι εκείνη γνώριζε όσα συνέβαιναν.

Η απάντηση της ερμηνεύτριας ήταν εξίσου αιχμηρή. Με δημόσια τοποθέτησή της, η Άννα Βίσση αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου και επί χρόνια συνεργάτη της, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας είχε ζητήσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, απειλώντας, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, να εμποδίσει την πραγματοποίησή της.

«Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή», ήταν η χαρακτηριστική φράση με την οποία απάντησε στον δημιουργό.

Στη δημόσια αντιπαράθεση παρενέβη και η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts, η οποία υποστήριξε ότι είχε εκπληρώσει τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της, απορρίπτοντας τις πρόσθετες οικονομικές αξιώσεις του συνθέτη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Σήμερα, περισσότερο από έναν μήνα μετά τη συναυλία που αποτέλεσε ορόσημο για την καριέρα της, η Άννα Βίσση επιλέγει να στρέψει ξανά το βλέμμα της στην επιτυχία του ΟΑΚΑ και, κυρίως, στο μέλλον.

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