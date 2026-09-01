Η Άννα Βίσση επέστρεψε στην Αθήνα μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι.

Η Ελληνίδα σταρ ταξίδεψε μαζί με τους καλούς της φίλους, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα φέτος το καλοκαίρι, σε προορισμούς του εξωτερικού αλλά και στα νησιά και σε παραθαλάσσια μέρη της χώρας μας.

Το Σαββατοκύριακο, η Άννα Βίσση συνάντησε τον Νίκο Καρβέλα και έφαγαν μαζί με σε μια παραδοσιακή ταβέρνα της Κηφισιάς, όπου λειτουργεί από τη δεκαετία του 70′.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας πόζαραν χαμογελαστοί στην εξόρμησή τους.

Η Ελληνίδα σταρ που μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη της συναυλία (26/9) στο ΟΑΚΑ, για την εξόρμησή της, επέλεξε ένα ψηλόμεσο μαύρο denim παντελόνι με ένα πορτοκαλί T-shirt. Το look της ολοκλήρωσε με μια μπαντάνα στα μαλλιά.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Η αναδρομή στο καλοκαίρι και το ΟΑΚΑ