Από 21,2 ευρώ ξεκινούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο, ενώ η ακριβότερη επιλογή φτάνει τα 477 ευρώ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00, ωστόσο οι τιμές έχουν ήδη γίνει γνωστές μέσα από την επίσημη πλατφόρμα διάθεσης.

Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζώνη και το είδος θέσης, με επιλογές τόσο για όρθιους, όσο και για καθήμενους θεατές.

Στην κατηγορία των standing θέσεων, τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ (silver standing arena), διαμορφώνονται στα 53 ευρώ (golden standing arena) και φτάνουν τα 63,6 ευρώ (platinum standing arena).

Στις καθήμενες θέσεις, οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ (PL9), ανεβαίνουν στα 53 ευρώ (PL7) και φτάνουν τα 106 ευρώ (PL4), ενώ στις πιο προνομιακές ζώνες κυμαίνονται από 265 έως 318 ευρώ.

Η πιο ακριβή επιλογή είναι το πακέτο “diamond ultimate experience”, το οποίο κοστίζει 477 ευρώ και περιλαμβάνει θέση στη VIP κερκίδα, πρόσβαση σε VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένο finger food και open bar με συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου και ήδη έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μουσικές παραγωγές της χρονιάς για την ελληνική σκηνή.

