Η Άννα Βίσση επέλεξε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη μαύρη επέτειο της 28ης Φεβρουαρίου.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η κορυφαία ερμηνεύτρια ενημέρωσε το κοινό της πως το Hotel Ermou δεν θα λειτουργήσει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν τυχαία. Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της θέλησαν να εκφράσουν έμπρακτα τον σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από εκείνη τη νύχτα.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το νυχτερινό κέντρο θα παραμείνει κλειστό «τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων», υπογραμμίζοντας το κλίμα σιωπής και περισυλλογής της ημέρας.

Σε μια βραδιά που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γεμάτη μουσική και φώτα, η σιωπή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως υπάρχουν στιγμές που η μνήμη και ο σεβασμός προηγούνται κάθε σκηνικής παρουσίας.

