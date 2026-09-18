Το νέο music video του “Όχι Γιατί” φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Fa & Fon, του ανερχόμενου creative-directing duo που έχει ξεχωρίσει για τη fashion-forward αισθητική του, δίνοντας στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση μία σύγχρονη και ιδιαίτερα stylish οπτική ταυτότητα.

Η νέα κυκλοφορία της Άννας Βίσση έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το “Όχι Γιατί” μπήκε απευθείας στο Top 10, ενώ η Άννα Βίσση έγινε εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify, με τις πιο hot κυκλοφορίες του είδους.

Πίσω από το τραγούδι βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Alex Papaconstantinou & Viktor Svensson. Το “Όχι Γιατί” κυκλοφορεί από τη Vission Music.

Η κυκλοφορία του music video έρχεται στην τελική ευθεία για το επόμενο μεγάλο συναυλιακό ραντεβού της Άννας Βίσση. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η απόλυτη Ελληνίδα star επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, όπου θα συναντήσει ξανά χιλιάδες θεατές σε μία βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Το “Όχι Γιατί” έρχεται έτσι να προστεθεί στο soundtrack αυτής της περιόδου για την Άννα Βίσση, με το ολοκαίνουργιο τραγούδι να αναμένεται φυσικά να έχει τη δική του θέση και στη μεγάλη βραδιά του ΟΑΚΑ.

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