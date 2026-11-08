Μια ιδιαίτερη δημοσίευση αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν σταθερό κομμάτι της επαγγελματικής της διαδρομής έκανε η Άννα Βίσση το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τους μουσικούς και τους συνεργάτες της, ανατρέχοντας στη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ.

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