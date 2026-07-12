Άννα Βίσση: Με luxury, μεταξωτό σύνολο Chanel αξίας χιλιάδων ευρώ στις διακοπές της στην Ίμπιζα

Η Άννα Βίσση δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αφού κάθε της εμφάνιση, είτε πάνω στην πίστα είτε στην καθημερινότητά της, καταφέρνει να γίνεται το απόλυτο talk of the town. Ειδικά τώρα στις διακοπές της στην Ίμπιζα απολαμβάνει κάθε στιγμή, από διάσημα clubs το βράδυ μέχρι πολυτελή εστιατόρια το μεσημέρι.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, η οποία διακρίνεται για το ιδιαίτερο, ανατρεπτικό και πάντα high-end στυλ της, έκανε για μια ακόμα φορά τα φώτα της δημοσιότητας να στραφούν πάνω της κατά τη διάρκεια μιας exclusive καλοκαιρινής απόδρασης. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια εθεάθη σε μια άκρως stylish και τρυφερή στιγμή, ποζάροντας αγκαλιά με μια από τις πιο σικάτες γυναίκες της ελληνικής high society, τη Δήμητρα Κούστα, προκαλώντας αμέσως πανικό στους διαδικτυακούς φίλους της.

Οι δύο κυρίες, που διατηρούν μια εξαιρετική σχέση και μοιράζονται την ίδια αγάπη για την υψηλή μόδα, κατάφεραν να μαγνητίσουν όλα τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές επιλογές τους με φόντο την κοσμοπολίτικη Ίμπιζα. Το στιγμιότυπο από το διάσημο ισπανικό νησί των διασήμων τις δείχνει πιο λαμπερές και ευδιάθετες από ποτέ, όμως εκείνο που έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση και έγινε αντικείμενο συζήτησης ήταν το luxury look της Άννας Βίσση. Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα εμβληματικό, μεταξωτό σύνολο του γαλλικού οίκου Chanel, το οποίο απέπνεε μια αξεπέραστη resort αισθητική, ιδανική για τα exclusive πάρτι και τις premium μαρίνες του νησιού.

Το εντυπωσιακό εμπριμέ look της Άννας Βίσση αποτελείται από ένα αέρινο πουκάμισο και ένα ασορτί παντελόνι με την υπογραφή της Chanel, με τη συνολική αξία του set να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 7.000 ευρώ.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση & Δήμητρα Κούστα ξεσαλώνουν στην Ίμπιζα – Το exclusive VIP πάρτι με LED γυαλιά