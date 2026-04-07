Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της λαμπρής πορείας της βρίσκεται η Άννα Βίσση. Η κορυφαία Ελληνίδα σταρ εγκαινιάζει μια νέα εποχή, όπου η καλλιτεχνική της επανασύσταση συμβαδίζει με τολμηρές επαγγελματικές αποφάσεις και σημαντικούς αποχωρισμούς από το παρελθόν.

Μια ακόμη αποχώρηση από το πλευρό της Άννας Βίσση, έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας 6/4. Μετά τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ, τη δική του αποχαιρετιστήρια ανάρτηση έκανε και ο Νικόλας Ραπτάκης.

Ο ίδιος, συνεργαζόταν με την σταρ για δέκα ολόκληρα χρόνια!

Ο καλλιτέχνης γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς, στα social media, γράφοντας:

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια… Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…. Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά».

Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιο της Άννας Βίσση:

Η Άννα Βίσση σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ, αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα και εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».