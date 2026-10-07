Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τη δημόσια κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να παίρνει θέση για τη ρήξη των δύο καλλιτεχνών.

Μέσα από την εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής και μουσικός σχολίασε τις δύο ανακοινώσεις που προηγήθηκαν, τονίζοντας πως η υπόθεση έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που θα περίμενε.

«Νιώθω πολύ άβολα που ο πιο φτωχοποιημένος λαός της Ευρώπης ασχολείται πλέον και έχει τρεντάρει δύο φορές με αυτά τα θέματα», ανέφερε αρχικά.

«Υπάρχουν αρκετά που με αναγκάζουν να δω τη σχέση με άλλο μάτι»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξήγησε πως, αν και αρχικά συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, η απάντηση της Άννας Βίσση τον έκανε να δει διαφορετικά την κατάσταση.

«Όταν χθες διάβασα την ανακοίνωσή του, στα 9 από τα 10 σημεία συμφώνησα μαζί του χωρίς να ξέρω την άποψη της Άννας. Τώρα, που την ακούω ξανά, υπάρχουν αρκετά που συμφωνώ και αρκετά που με αναγκάζουν να δω τη σχέση με άλλο μάτι και εκεί να πάρω το μέρος της Άννας», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε μια τυπική σχέση με τη συναυλία, καθώς, όπως ανέφερε, συμμετείχε στις πρόβες και είχε άποψη για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σχέση των δύο καλλιτεχνών «σύμπραξη ζωής» και σημείωσε πως μια επαγγελματική διαφωνία δεν θα έπρεπε να καταφέρει να διαλύσει έναν τόσο μακροχρόνιο δεσμό.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε και μια αιχμηρή, χιουμοριστική αναφορά στην πρόσφατη υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Έχω να κάνω μία πρόταση, στην κυρία Κούστα, να πάει να βρει τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη, να της κάνει μια ύπνωση, να βρει τον Μπετόβεν, να μηνύσει τον Καρβέλα για τους δαίμονες που πήρε την Πέμπτη του Μπετόβεν», είπε χαρακτηριστικά.

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