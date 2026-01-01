Η Άννα Βίσση και η Panik Gold επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τη σαρωτική επιτυχία τους, καθώς κατέκτησαν το no1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart για το 2025 κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ.

Σύμφωνα με το ετήσιο ελληνικό IFPI Airplay Chart by MediaInspector, όπου η Panik ανακηρύχθηκε και συνολικά ως η no1 εταιρεία της χρονιάς, το «Σε περίπτωση που» είναι το τραγούδι που μονοπώλησε τις ραδιοφωνικές συχνότητες το 2025. Μάλιστα, το mega hit, που έχει κάνει 4πλα πλατινένιες πωλήσεις μετρώντας πάνω από 45 εκατομμύρια streaming points και έχει γίνει απόλυτο viral με περισσότερα από 10.000 video creations στο TikTok, ήταν no1 στο airplay chart για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα με την πρωτιά η Άννα Βίσση σπάει και ρεκόρ, καθώς είναι η μοναδική καλλιτέχνις με 3 τραγούδια στο ετήσιο top10.

Συγκεκριμένα, στο no7 φιγουράρει το «Sandre», που έχει γίνει χρυσό με πάνω από 7 εκατομμύρια streaming points και ήταν no1 για 4 συνεχόμενες εβδομάδες και στο no8 το «Όλα για όλα», που έχει γίνει πλατινένιο με περισσότερα από 13 εκατομμύρια streaming points και ήταν no1 επί 2 συνεχόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση και η Panik Gold συνεχίζουν τις επιτυχίες τους με το νέο τραγούδι «Εξαίρεση». Μέσα σε σχεδόν έναν μήνα κυκλοφορίας, μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο Spotify streams και πάνω από 1,6 εκατομμύρια YouTube views, ενώ μπήκε απευθείας στο top10 των ραδιοφώνων και συνεχίζει δυνατά και διαρκώς ανοδικά στο top5.

Δείτε το video reel:

