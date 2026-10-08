Νέα στοιχεία για την έντονη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Θάνο Κλωνόπουλο να αναφέρεται στο παρασκήνιο της ρήξης των δύο καλλιτεχνών.

Η σχέση τους, που έχει σημαδέψει την ελληνική μουσική εδώ και δεκαετίες, βρίσκεται πλέον σε μια πρωτόγνωρη κρίση, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη, και την αντιπαράθεση να έχει πάρει δημόσιες διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έγινε αναδρομή στα γεγονότα που προηγήθηκαν της σημερινής κατάστασης, με τον Θάνο Κλωνόπουλο να αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του σε ένα πολύ έντονο καβγά που, σύμφωνα με όσα μετέφερε, σημειώθηκε την ημέρα της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη πληροφορία έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της ρήξης.

«Δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά δημιουργήθηκε το θέμα με τα χρήματα. Έχει δημιουργηθεί από τον Μάρτιο, απ’ όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει η συγκεκριμένη συναυλία. Είχε γίνει ένα ραντεβού ανάμεσα στην εταιρεία παραγωγής, στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Τέθηκαν στο τραπέζι πολλά ζητήματα για τη συναυλία με τον Νίκο Καρβέλα, ανάμεσα στα προβλήματα που εξέφρασε, να ήταν και το οικονομικό και τα εισιτήρια. Εκεί ξεκίνησε και η πρώτη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Υπήρξε απόσταση.

Κλείνει το Hotel Ermou. Εκεί εμφανιζόταν η Άννα Βίσση. Λύνει τη συνεργασία με άτομα τα οποία δουλεύανε μαζί με τη Βίσση, Καρβέλα, τα τελευταία δέκα χρόνια. Εκεί έρχεται ο μεγάλος τσακωμός. Όλο το καλοκαίρι δεν μιλάνε.

Τέλη Αυγούστου λοιπόν, έγινε ξανά ένα ραντεβού προσπαθώντας να λύσουν τις διαφορές οι οποίες υπήρχαν. Και εκεί πλέον ήταν το οικονομικό μόνο σκέλος, όσον αφορά την αμοιβή του Νίκου Καρβέλα και το ποσό του Νίκου Καρβέλα. Εκεί απαγορεύτηκε και η είσοδος στον Νίκο Καρβέλα στις πρόβες, και όχι στις πρόβες που θα γίνονταν στο ΟΑΚΑ. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω και το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, εκεί λοιπόν έγινε η μεγάλη διαφωνία. Για να χρυσώσουν, εντός εισαγωγικών, το χάπι στον Νίκο Καρβέλα, στείλανε κάποιες προσκλήσεις με τις θέσεις. Οι οποίες αρχικά ήταν στα VIP και μετά τους πήγαν απέναντι στην άλλη κερκίδα».

Στη συνέχεια, ο Θάνος Κλωνόπουλος αποκάλυψε: «Θέλοντας λοιπόν ο Νίκος Καρβέλας να βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της Άννας Βίσση, είπε να πάω να είμαι εκεί, να δώσω το παρών. Ωστόσο, έξι η ώρα το απόγευμα έφτασε στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Νίκος Καρβέλας. Πήγε από το καμαρίνι της Άννας Βίσση, όπου έγινε ένας τεράστιος τσακωμός σύμφωνα με μαρτυρίες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Επί δέκα λεπτά τσακώνονταν, με αποτέλεσμα να φύγει στο τέλος αρκετά εκνευρισμένος ο Νίκος Καρβέλας από τη συναυλία.

Εκεί πρέπει να έγινε ο τσακωμός για τις θέσεις. Εκεί ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να καθίσει σε διαφορετικό σημείο από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά, και να έγινε αυτός ο μεγάλος τσακωμός. Και φαίνεται, αν παρατηρήσετε το πλάνο της Άννας Βίσση πριν ξεκινήσει η συναυλία, ότι υπάρχει μια στενοχώρια στα μάτια της και ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί αρκετά και στα social media».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Ασφαλιστικά μέτρα από τον Νίκο Καρβέλα στην Άννα Βίσση – Απαγορεύει την ερμηνεία των κομματιών του