Η Άννα Βίσση έστειλε δημόσια ευχές στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα για τα 43α γενέθλιά της, ενώ μοιράστηκε παράλληλα ένα στιγμιότυπο από την έξοδο που πραγματοποίησαν.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη, όπου ζει μόνιμα η κόρη της και έτσι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της στιλίστριας.

Αρχικά, η Άννα Βίσση κοινοποίησε μέσω Instagram story ένα καλοκαιρινό βίντεο, στο οποίο η Σοφία Καρβέλα εμφανίζεται να χορεύει, συνοδεύοντάς το με ένα σύντομο μήνυμα. «Σ’ αγαπώ, χαρούμενα γενέθλια» έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή της:

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο κατέγραψε την κόρη της κατά τη διάρκεια δείπνου τους, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα «Ώρα να σε γιορτάσουμε».

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