Το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Mega Non Stop», η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε μια από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί για τη μεγάλη βραδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τον δικό της ρόλο στο σόου, δημιουργώντας επί σκηνής μια ιδιαίτερη «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον παιδικό της εαυτό.

«Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Το AI τι ακριβώς θα είναι πάνω στη σκηνή; Η Άννα Βίσση θα συναντηθεί με τη μικρή Άννα, που θα της περιγράφει τα όνειρά της, και θα τη βλέπουμε να μεγαλώνει μέχρι να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα», αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ταξίδι στο χρόνο, που θα συνδέσει το κορίτσι που κάποτε ονειρευόταν μια ζωή μέσα στη μουσική με τη γυναίκα που, δεκαετίες αργότερα, θα βρεθεί μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ. Μια σκηνική αφήγηση που δεν θα κοιτάζει μόνο πίσω στη μακρά καλλιτεχνική διαδρομή της Άννας Βίσση, αλλά και στην αφετηρία της: στα όνειρα που προηγήθηκαν όλων όσων ακολούθησαν.

Άλλωστε, η αποψινή συναυλία αναμένεται να είναι μια μεγάλη παραγωγή, με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια να έχει προετοιμάσει ένα σόου που θα διατρέχει διαφορετικές περιόδους της καριέρας της, έχοντας στο επίκεντρο, φυσικά, τα τραγούδια που τη συνόδευσαν σε αυτή τη διαδρομή.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Βίντεο από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ – Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ