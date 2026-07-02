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Lifestyle

Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της στο πολυτελές Casa Maca στην Ίμπιζα

Εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά με το ανεπιτήδευτο στιλ της και την κομψότητά της
Βασίλης Κοντζεδάκης
02.07.2026 | 18:30 UPD:02.07.2026, 16:59
Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της στο πολυτελές Casa Maca στην Ίμπιζα

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Η Άννα Βίσση συνεχίζει να ταξιδεύει τον κόσμο και να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της στην Ελλάδα.

Αυτή τη φορά, η απόλυτη Ελληνίδα σούπερ σταρ μοιράστηκε στιγμές της από το νέο της ταξίδι στην Ίμπιζα.

Πριν από λίγο καιρό, είχε πραγματοποιήσει ένα ακόμη ταξίδι στο κοσμοπολίτικο ισπανικό νησί και τότε είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από ένα πάρτι στο οποίο είχε δώσει το παρών.

Η Άννα Βίσση εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά με το ανεπιτήδευτο στιλ της και την κομψότητά της.

Μέσα από τα νέα στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media, η τραγουδίστρια ποζάρει σε πολυτελές εστιατόριο του νησιού, με τζιν παντελόνι σε αποχρώσεις του καφέ και σε loose γραμμή, ένα λαδί t-shirt, το οποίο αποτελεί τάση για φέτος και ένα κομψό φουλάρι στα μαλλιά, που έδωσε την απαραίτητη λάμψη στη βραδινή της εμφάνιση. Φυσικά, το φουλάρι δεν θα μπορούσε να μην είναι στις αποχρώσεις – απόλυτη τάση για φέτος, δηλαδή μπορντώ και κεραμιδί τόνους.

Η Άννα Βίσση αποδεικνύει ότι σε κάθε βήμα της είναι ικανή να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της, όπως ακριβώς κάνει και στη σκηνή.

 

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Η εντυπωσιακή αλλαγή με κοντό αγορέ κούρεμα

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