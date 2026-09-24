Η Άννα Βίσση αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, με μια πορεία που μετρά περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Από τα πρώτα της βήματα μέχρι τις μεγάλες σκηνές, η ίδια κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή και να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική και το θέαμα.

Η αρχή έγινε το 1973, όταν η Άννα Βίσση μετακόμισε μαζί με την οικογένειά της στην Αθήνα, αφήνοντας τη Λάρνακα της Κύπρου. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές της Πλάκας, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Την ίδια χρονιά ήρθε και η πρώτη της δισκογραφική συμμετοχή. Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε μαζί με τον Γιάννη Καλατζή το τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας», ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για όσα θα ακολουθούσαν.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1977, ήρθε η πρώτη μεγάλη διάκριση που έμελλε να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην καριέρα της. Η 20χρονη τότε Άννα Βίσση κέρδισε το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», σε μουσική του Δώρου Γεωργιάδη.

Το συγκεκριμένο τραγούδι έδωσε μάλιστα και τον τίτλο στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Έτσι, η Άννα Βίσση έκανε το πρώτο βήμα σε μια καριέρα που σύντομα θα ξεπερνούσε τα ελληνικά σύνορα και θα συνδεόταν με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.

Αυτό, όμως, ήταν μόνο η αρχή!

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Άννα Βίσση πειραματίστηκε, άλλαξε μουσικά ύφη, υιοθέτησε διαφορετικές εικόνες και κατάφερε να παραμένει διαρκώς στο προσκήνιο.

Οι εμφανίσεις της στη σκηνή, οι τολμηρές επιλογές της και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό δημιούργησαν ένα προσωπικό καλλιτεχνικό στίγμα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί.

Η Άννα Βίσση έχει χαρίσει στο κοινό στιγμές που πέρασαν στην ιστορία. Μια καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη τραγούδια, εικόνες και εμφανίσεις που συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό της ως μία από τις απόλυτες Ελληνίδες stars.

«Δαίμονες»

Η ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα, με πρωταγωνίστρια την απόλυτη Ελληνίδα star, αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα και άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του θεάματος.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 1991 στο θέατρο Αττικόν και παρέμεινε στη σκηνή για δύο συνεχόμενες σεζόν, από το 1991 έως το 1993. Η Άννα Βίσση βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής παραγωγής, σε έναν ρόλο που ανέδειξε όχι μόνο τις φωνητικές, αλλά και τις υποκριτικές και σκηνικές της δυνατότητες.

Οι «Δαίμονες» δεν ήταν απλώς ακόμη μία παράσταση στην πολυετή διαδρομή της Άννας Βίσση. Ήταν ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της και απέδειξε πως μπορούσε να σταθεί με την ίδια δυναμική και σε έναν απαιτητικό θεατρικό ρόλο.

Οι κριτικές της εποχής ήταν ιδιαίτερα θερμές, ενώ χρόνια αργότερα, οι «Δαίμονες» εξακολουθούν να θεωρούνται μία από τις στιγμές-σταθμούς της καριέρας της και μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραστάσεις που συνδέθηκαν με το όνομά της.

Η μεγάλη στροφή στον ήχο της

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και ακόμη περισσότερο μέσα στα ’90s, η Άννα Βίσση άρχισε να χαράζει μια νέα μουσική κατεύθυνση. Σε συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, διαμόρφωσε έναν πιο σύγχρονο pop-rock ήχο, αφήνοντας σταδιακά πίσω το πιο παραδοσιακό ύφος με το οποίο είχε συστηθεί στο κοινό.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορούσε μόνο τη μουσική. Η Άννα Βίσση άρχισε παράλληλα να δημιουργεί μια πιο δυναμική σκηνική ταυτότητα, εξελίσσοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τα τραγούδια της και ενισχύοντας σταδιακά τον ρόλο της ως performer.

Τραγούδια όπως το «Όσο έχω φωνή», «Με αγάπη από μένα για σένα», «Χούλα χουπ», «Ουαί κι αλίμονο», «Σαν και μένα καμιά», «Ψεύτικα», «Φωτιά», «Μεθυσμένη πολιτεία» και «Δώδεκα» αποτέλεσαν μερικές από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες εκείνης της εποχής και παραμένουν μέχρι σήμερα συνδεδεμένα με το όνομά της.

Με μια σειρά δίσκων που γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, η τραγουδίστρια ολοκλήρωνε τη δεκαετία έχοντας ήδη δημιουργήσει τις βάσεις για την ακόμη μεγαλύτερη πορεία που θα ακολουθούσε.

Η συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα έμελλε, μάλιστα, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική της εξέλιξη. Μαζί τόλμησαν να πειραματιστούν με νέους ήχους και διαφορετικές μουσικές φόρμες, δημιουργώντας ένα ύφος που θα χαρακτήριζε σε μεγάλο βαθμό την Άννα Βίσση των επόμενων δεκαετιών.

«Κραυγή»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας της Άννας Βίσση ήταν εκείνη που συνδέθηκε με το «Κραυγή». Το άλμπουμ αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη δισκογραφική της πορεία και σηματοδότησε μια εποχή κατά την οποία η τραγουδίστρια βρισκόταν στο επίκεντρο της μουσικής και της νυχτερινής διασκέδασης.

Η κυκλοφορία του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού. Στην Ελλάδα, το «Κραυγή» κατάφερε να γίνει πλατινένιο μέσα σε μόλις μία ημέρα, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες ξεπέρασε τις 100.000 πωλήσεις, κατακτώντας τη διπλή πλατινένια διάκριση.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία του άλμπουμ και στην Κύπρο. Το «Κραυγή» κατέγραψε ιστορικές πωλήσεις και αναφέρεται ως το εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών στη χώρα, ξεπερνώντας τα 42.000 αντίτυπα και φτάνοντας επίσης, στην επταπλά πλατινένια διάκριση.

Η τεράστια απήχηση του άλμπουμ, σε συνδυασμό με την έντονη σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας εκείνη την περίοδο, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στο ελληνικό μουσικό τοπίο.

Eurovision

Η πρώτη Eurovision το 1980

Η πρώτη επαφή της Άννας Βίσση με τη σκηνή της Eurovision ήρθε το 1980, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Ωτοστόπ». Ήταν μόλις 23 ετών και συμμετείχε για πρώτη φορά σε έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς μουσικούς θεσμούς.

Η ελληνική συμμετοχή ολοκλήρωσε τη βραδιά στην 13η θέση, σε μια εμφάνιση που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Η ιστορική συμμετοχή με την Κύπρο το 1982

Το 1982 ανέβηκε στη σκηνή με το «Μόνο η αγάπη» και κατάφερε να κατακτήσει την 5η θέση, σημειώνοντας μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Κύπρου στον διαγωνισμό εκείνη την εποχή.

Η μεγάλη επιστροφή στη Eurovision της Αθήνας το 2006

Το 2006, όταν η Αθήνα φιλοξένησε τον 51ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, η τραγουδίστρια επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Everything».

Το τραγούδι «Everything», σε στίχους της ίδιας και μουσική του Νίκου Καρβέλα, επιλέχθηκε μέσα από τον εθνικό τελικό της 14ης Μαρτίου 2006.

Στις 20 Μαΐου 2006, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά στο ελληνικό κοινό για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η συμμετοχή της ολοκληρώθηκε με την 9η θέση, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της στη καριέρα της.

Καλλιμάρμαρο 2025

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Άννα Βίσση έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο με δύο μεγάλες συναυλίες. Περίπου 65.000 θεατές σε κάθε βραδιά, δηλαδή συνολικά 130.000 άνθρωποι, έδωσαν το «παρών», μετατρέποντας το ιστορικό στάδιο σε ένα τεράστιο μουσικό πάρτι.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή ήδη από την έναρξη της προπώλησης. Η πρώτη συναυλία έγινε sold out μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, με αποτέλεσμα η εταιρεία παραγωγής να προσθέσει και δεύτερη ημερομηνία, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα μεγάλο συναυλιακό υπερθέαμα, γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακά οπτικά εφέ και αμείωτη ενέργεια.

Οι μεγάλες live εμφανίσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της καριέρας της Άννας Βίσση.

Με χιλιάδες θεατές να γεμίζουν τους χώρους όπου εμφανίζεται και τις συναυλίες της να πρωταγωνιστούν στα social media, κάθε live της αποτελεί πλέον ένα ξεχωριστό γεγονός.

Ίσως ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της πορείας της Άννας Βίσση είναι η ικανότητά της να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα, έχει περάσει μέσα από διαφορετικές μουσικές τάσεις, εποχές και γενιές ακροατών, καταφέρνοντας να παραμένει σταθερά παρούσα στην ελληνική pop σκηνή.

Σε μια καριέρα που ξεπερνά πλέον τις πέντε δεκαετίες, η Άννα Βίσση έχει δει τη μουσική βιομηχανία να αλλάζει ριζικά, από τους δίσκους και τις κασέτες μέχρι το YouTube, το streaming και τα social media.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να βρίσκει τρόπους να επικοινωνεί με το κοινό της και να αποτελεί μέρος της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη συναυλιακή στιγμή, αυτή τη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, καθώς περισσότερα από 65.000 εισιτήρια διατέθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία έχει ξεκινήσει και η ανυπομονησία του κοινού κορυφώνεται, καθώς όλα δείχνουν πως η τραγουδίστρια ετοιμάζει ένα ακόμη εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα.

Η ίδια έδωσε μέσα από τα social media μια πρώτη εικόνα από την προετοιμασία της, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από τις πρόβες.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσουμε άλλη μία επική βραδιά της απόλυτης Ελληνίδας star!