Στην Αίγυπτο «ψήφισε» να βρεθεί η Άννα Βίσση για λίγες στιγμές χαλάρωσης, έχοντας στο πλευρό της τους κουμπάρους της, τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα. Η τραγουδίστρια, φανερά γοητευμένη από το ιστορικό υπόβαθρο του προορισμού, ανέβασε στα social media πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τους αρχαίους ναούς που επισκέφθηκε, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το στυλ της.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, η καλλιτέχνιδα κοινοποίησε μέσω των social media μερικές νέες φωτογραφίες από τους χώρους που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της απόδρασής της με το ζεύγος Κούστα, περιλαμβάνοντας εικόνες από τους εμβληματικούς ναούς.

Η δημοσίευση έγινε την τελευταία ημέρα του ταξιδιού της, προσφέροντας στο κοινό μια γεύση από τις εντυπώσεις που αποκόμισε από την εμπειρία της στην Αίγυπτο.

Στο Instagram story που ανάρτησε, η ίδια έγραψε: «Τελευταία μέρα στην Αίγυπτο. Εντυπωσιασμένη από την ομορφιά των ναών».

