Λίγο χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις βρήκε η Άννα Βίσση, η οποία ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να περάσει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής δίπλα στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια απόλαυσε την παραμονή της στην αμερικανική μεγαλούπολη, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στους δύο εγγονούς της, Νίκο και Νέστορα, στους οποίους έχει ιδιαίτερη αδυναμία.

Οι ημέρες τους ήταν γεμάτες βόλτες, χαμόγελα και όμορφες οικογενειακές στιγμές, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η παραμονή της στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε μια ευκαιρία να γεμίσει τις «μπαταρίες» της και να απολαύσει πολύτιμο χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Άλλωστε, η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στη ζωή της, φροντίζοντας κάθε φορά που επισκέπτεται την κόρη και τα εγγόνια της να δημιουργεί μαζί τους όμορφες αναμνήσεις.

Govastiletto.gr – Ο Τάκης Ζαχαράτος μιμήθηκε την Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη – Στο πλευρό του η Ντεμήλια Καμπουρίδη