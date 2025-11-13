Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Άννα Βίσση εκμεταλλεύτηκε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει χρόνο με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα δύο εγγόνια της, Νικόλα και Νέστορα.

Το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί τους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, απολαμβάνοντας από κοντά τον αγώνα NBA των New York Knicks και τη μοναδική ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media ένα όμορφο στιγμιότυπο από την επίσκεψη, ποζάροντας με τα εγγόνια της στις κερκίδες και χαμογελώντας για τη στιγμή που μοιράζονται μαζί.

Govastiletto.gr – Γιάννης Κούστας – Δήμητρα Μέρμηγκα: Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης στο Halloween πάρτι που πραγματοποίησαν στο σπίτι τους!