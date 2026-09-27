Άννα Βίσση: Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

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H Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ και τα έδωσε όλα.

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 26/9, το ΟΑΚΑ γέμισε κόσμο, αφού η συναυλία ήταν ήδη sold-out και συγκέντρωσε περισσότερους από 95.000 θεατές.

Αρκετοί Έλληνες celebrities κατέφθασαν στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας.