Άννα Βίσση: Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

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H Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ και τα έδωσε όλα.
Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 26/9, το ΟΑΚΑ γέμισε κόσμο, αφού η συναυλία ήταν ήδη sold-out και συγκέντρωσε περισσότερους από 95.000 θεατές.
Αρκετοί Έλληνες celebrities κατέφθασαν στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας.
Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν: ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου, ο Περικλής Κονδυλάτος, η Ανδρομάχη, η Μαρία Σολωμού και άλλοι.
govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Οι εκπλήξεις που ετοιμάζει για την αποψινή της συναυλία στο ΟΑΚΑ