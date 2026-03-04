Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας αναμένεται να συνεργαστούν στη νέα επαγγελματική στέγη της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας, στο Αθηνών Αρένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πάνου Κατσαρίδη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Καρβέλας θα επιμεληθεί το πρόγραμμα και το σόου της Άννας Βίσση, κάτι που τα τελευταία χρόνια είχε την υπογραφή του πολύ στενού της συνεργάτη, Παναγιώτη Τσεβά.

«Ο Καρβέλας δε θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, θα είναι εκεί και θα στήσει εξ αρχής το πρόγραμμα και την ορχήστρα, διότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Θα είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει σε επίπεδο σκηνικών, φωτογραφιών, ήχου κτλ» ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Η τελευταία φορά που είδαμε επί σκηνής την Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα ήταν στην πρώτη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το ακίνητο όπου στεγάζεται το Αθηνών Αρένα πέρασε πρόσφατα στα χέρια του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, με αντίτιμο 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Δήμητρα Κούστα διατηρούν στενή φιλία με την Άννα Βίσση, αφού η δημοφιλής ερμηνεύτρια βάφτισε τον Μάιο του 2025 τον τρίτο γιο του επιχειρηματία και της Δήμητρα Κούστα.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα έχουν ιδρύσει την εταιρεία D&A Productions, μια αυτόνομη καλλιτεχνική πρωτοβουλία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή συναυλιών και θεαμάτων, και θα έχουν την πλήρη επίβλεψη των εργασιών, προκειμένου ο χώρος να διαμορφωθεί σύμφωνα με την απαιτήσεις της Ελληνίδας σταρ.

