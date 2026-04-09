Το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της Άννας Βίσση μόλις άνοιξε. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά το συγκινητικό φινάλε στο Hotel Ερμού, η “Απόλυτη” επέλεξε τα social media για να δώσει μια πρώτη γεύση από το νέο της single. Χωρίς να αποκαλύψει ακόμα τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας, το μυστηριώδες teaser που δημοσίευσε έχει ήδη προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους θαυμαστές της.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ανάρτηση, έχει βάλει τα ακουστικά και χορεύει στην κουζίνα του σπιτιού της, στους ρυθμούς της νέας της δουλειάς. Ωστόσο αυτή η κίνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και κάπως διαφορετικά, κάτι που πρόσεξαν οι θαυμαστές της, καθώς η ίδια φαίνεται να επικεντρώνεται στην νέα της δουλειά και να κλείνει τα αυτιά της, σε ό,τι αναφέρεται για εκείνη, αυτή τη περίοδο.

Να αναφέρουμε πως, το φινάλε των συναυλιών της στο Hotel Ermou πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν, ενώ η καλλιτέχνιδα σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της για το νέο της project, τις εμφανίσεις που θα κάνει στο νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα» και την συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

