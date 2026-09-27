Το ΟΑΚΑ έζησε, το βράδυ του Σαββάτου 26/9, μια από τις μεγαλύτερες συναυλιακές βραδιές της χρονιάς, με την Άννα Βίσση να ανεβαίνει στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές. Η συναυλία είχε γίνει sold out ήδη πριν από τη μεγάλη βραδιά, με την προπώληση να έχει ολοκληρωθεί και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να κατακλύζουν από νωρίς την περιοχή γύρω από το στάδιο.

Η τεράστια παραγωγή είχε στηθεί ειδικά για το ΟΑΚΑ, με σκηνή 360 μοιρών και ένα σόου υψηλών προδιαγραφών, ενώ στο πλευρό της Άννας Βίσση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Orianthi και ο DJ και παραγωγός Argy. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν εργαστεί τις προηγούμενες ημέρες για το στήσιμο της παραγωγής, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι τεράστιο.

Ωστόσο, από τη μεγάλη βραδιά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Βίντεο που άρχισαν να κυκλοφορούν στο TikTok δείχνουν εικόνες μεγάλης συμφόρησης σε σημεία εισόδου του ΟΑΚΑ, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται συγκεντρωμένο και να προσπαθεί να προχωρήσει προς το χώρο της συναυλίας. Σε αναρτήσεις χρηστών αναφέρεται ότι, παρότι είχαν πληρώσει κανονικά το εισιτήριό τους, παρέμεναν έξω ενώ το πρόγραμμα είχε ήδη ξεκινήσει.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνεται ξεκάθαρα η ένταση που επικρατούσε. Εκατοντάδες άνθρωποι φαίνονται ο ένας δίπλα στον άλλο, με την κίνηση προς τις εισόδους να γίνεται με μεγάλη δυσκολία. «Η συναυλία είχε ξεκινήσει και όλος αυτός ο κόσμος περίμενε να μπει και δεν χωρούσαμε καν. Η είσοδος ήταν ταυτόχρονα και η έξοδος», αναφέρει χαρακτηριστικά μια από τις αναρτήσεις.

Σε άλλο βίντεο, χρήστης του TikTok κάνει λόγο για «απαράδεκτη οργάνωση», υποστηρίζοντας ότι η έξοδος κινδύνου είχε κλείσει και ότι άνθρωποι μέσα στον συνωστισμό αισθάνονταν δυσφορία και πανικό. «Όλος αυτός ο κόσμος λιποθυμούσαν και πάθαιναν κρίση πανικού. Πόσος κόσμος δεν μπήκε καν μέσα καθόντουσαν στην θύρα έτσι. Ο κόσμος δεν μπορούσε καν να φύγει. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!», αναγράφεται στο συγκεκριμένο βίντεο.

Οι παραπάνω περιγραφές αποτελούν ισχυρισμούς θεατών που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν προκύπτει από τα στιγμιότυπα ανεξάρτητη επιβεβαίωση για περιστατικά λιποθυμιών ή για το αν και ποιες έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές.

Σε μια ακόμη ανάρτηση, θεατής ανέφερε ότι στις 21:15 βρισκόταν ακόμη εκτός του χώρου, γράφοντας: «9:15 ακόμα έξω. Και δεν ξέρω κι αν χωράμε τελικά. Απαράδεκτη διοργάνωση». Στην ίδια δημοσίευση διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι είχαν διατεθεί περισσότερα εισιτήρια από όσα μπορούσε να εξυπηρετήσει ο συγκεκριμένος χώρος, κάτι που επίσης αποτελεί καταγγελία του χρήστη και όχι επιβεβαιωμένο στοιχείο.

Η αγανάκτηση ορισμένων θεατών εκφράστηκε και επί τόπου. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok ακούγεται συγκεντρωμένος κόσμος να φωνάζει επανειλημμένα «αίσχος, αίσχος», αποδοκιμάζοντας την κατάσταση που επικρατούσε και στρέφοντας τα παράπονά του προς τη διοργάνωση. Στο εν λόγω βίντεο αναφέρεται: «Αυτό συμβαίνει στην Άννα Βίσση. Πηγαίνετε να την πληρώνετε, έχουν πληρώσει και δεν τους αφήνουν να μπουν», ενώ τα πλάνα δείχνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων συγκεντρωμένο σε πέρασμα προς το στάδιο.

Οι εικόνες αυτές δημιούργησαν σάλο στα social media λίγες ώρες μετά τη συναυλία. Από τη μία, περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για ένα sold out μουσικό γεγονός και από την άλλη, θεατές που βρέθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης δημοσίευσαν τη δική τους, πολύ διαφορετική εμπειρία, κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις, συνωστισμό και δυσκολία εισόδου στον χώρο.

Μένει να φανεί εάν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη διοργάνωση σχετικά με τις εικόνες και τις καταγγελίες που κυκλοφορούν από το βράδυ του Σαββάτου.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ