Με μία ιδιαίτερη κυκλοφορία επιστρέφει δισκογραφικά η Άννα Βίσση, καθώς έκανε γνωστό πως το κομμάτι «Κόντρα», όπως ακούστηκε στην ιστορική συναυλία της στο ΟΑΚΑ, πρόκειται να κυκλοφορήσει σε live εκτέλεση στις 30 Νοεμβρίου.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε την είδηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, προσφέροντας στο κοινό της τη δυνατότητα να αναβιώσει μία από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς του Σεπτεμβρίου, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το «Κόντρα» συγκαταλέγεται στις ελάχιστες επιτυχίες της δισκογραφίας της που δεν έχουν γραφτεί από τον Νίκο Καρβέλα. Μάλιστα, το κομμάτι κατέχει ξεχωριστή θέση στην προτίμηση των θαυμαστών της, καθώς είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή των streams της στο Spotify την περίοδο που οι δύο καλλιτέχνες αντάλλασσαν αιχμηρές ανακοινώσεις.

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Και ο Νίκος Καρβέλας ανακοίνωσε το επόμενο βήμα του

Η ανακοίνωση της Άννας Βίσση έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, σχεδόν την ίδια ώρα που ο Νίκος Καρβέλας γνωστοποιούσε τη δική του νέα δισκογραφική δουλειά. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανακοίνωσε ότι στις 26 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», με τη χρονική σύμπτωση των δύο αναρτήσεων να μην περνά απαρατήρητη.

Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, οι δύο καλλιτέχνες αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής, δημιουργώντας δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η σχέση τους βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω των δημόσιων διαφωνιών του συνθέτη σχετικά με την καλλιτεχνική κατεύθυνση της τραγουδίστριας και τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

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