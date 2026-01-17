Στο πνεύμα του νέου viral trend των social media μπήκε η Σοφία Καρβέλα, κάνοντας μια αναδρομή στο 2016. Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών, η σχεδιάστρια μας γυρίζει μια δεκαετία πίσω, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις και τρυφερότητα, καθώς τότε είχε μόλις υποδεχτεί τον δεύτερο γιο της, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα, την καριέρα της, αλλά και τις απρόοπτες επισκέψεις στα Επείγοντα με το βρέφος.

Σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε, μάλιστα, φαίνεται μαζί με την οικογένειά της και την Άννα Βίσση να περνούν ξέγνοιαστες στιγμές, φορώντας καπέλα, μάσκες αλλά και την πιο χαρούμενη διάθεσή τους.

«2016. Δεν είχα ακούσει ακόμα για το lip filler. Μποέμικη ενέργεια μαλλιών. Αντλώντας γάλα. Ατελείωτες επισκέψεις στο πάρκο και στα Επείγοντα. Και λίγη δουλειά. Αυτά είναι όλα», σημείωσε η Σοφία Καρβέλα.

Στην Ελλάδα βρέθηκε για τις γιορτές η Σοφία Καρβέλα με τους γιους της: Νίκο και Νέστορα Πανουργιά και απολαμβάνει όμορφες οικογενειακές στιγμές με τον πρώην σύζυγό της, Θανάση Πανουργιά, τη μητέρα της, Άννα Βίσση και πολλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Με αφορμή μάλιστα και τα 10α γενέθλια του γιου του, το πρώην ζευγάρι ετοίμασε ένα μεγάλο πάρτι στο Politia Tennis Club και μοιράστηκε τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα στα social media.

Από το μεγάλο πάρτι του γιου της Σοφίας Καρβέλα δεν έλειψε φυσικά και η περήφανη γιαγιά, Άννα Βίσση, αλλά και πολλοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας.

