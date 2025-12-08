Μια μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της Άννας Βίσση αποκάλυψε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σήμερα. Η τραγουδίστρια, μετά από μια δεκαετία επιτυχημένων εμφανίσεων στα νυχτερινά κέντρα, φέρεται να αποφάσισε να τις σταματήσει οριστικά μετά το πέρας της φετινής σεζόν. Η ίδια, μάλιστα, σχεδιάζει και μια μεγάλη συναυλία.

«Αλλάζει τα πάντα η Άννα Βίσση. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που το κοινό της θα την απολαύσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από του χρόνου Άννα Βίσση, τέλος! Θεωρεί ότι πρέπει πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Συζητά να κάνει μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα… Έχει πάρει αυτή την απόφαση αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει», είπε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης για την Άννα Βίσση, με τον Γιώργο Λιάγκα να προσθέτει: «Καλλιμάρμαρο τέλος. Το Καλλιμάρμαρο ήταν ένας θεσμός. Ήξερες ότι ξεκινάει ο χειμώνας με τις συναυλίες της Βίσση. Αποφάσισε τον επόμενο κύκλο να τον ανοίξει στο ΟΑΚΑ, μέσα στο ΟΑΚΑ. Είναι ένας χώρος που υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τις 100.000 θεατές. Άρα από τις 60-65 χιλιάδες στο Καλλιμάρμαρο, σκοπεύει να σπάσει ένα ρεκόρ. Του χρόνου θα αναμετρηθεί με τη Μαντόνα και σκοπεύει να σπάσει αυτό το ρεκόρ και θα κάνει μια ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ».

