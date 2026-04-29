Μακριά από τις πίστες και τα φώτα της δημοσιότητας, η Άννα Βίσση επέλεξε τον απόλυτο εξωτικό προορισμό για να “φορτίσει” τις μπαταρίες της. Η απόλυτη Ελληνίδα star βρίσκεται στη Γαλλική Πολυνησία, απολαμβάνοντας την ηρεμία του νησιού Tetiaroa –του θρυλικού καταφυγίου του Marlon Brando– μαζί με την καλή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα.

Σε ένα σκηνικό όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά, οι δύο γυναίκες αφήνουν πίσω τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και αφήνονται στη μαγεία του Ειρηνικού.

Η Άννα Βίσση, διανύει μια περίοδο δημιουργικής ανανέωσης, καθώς κυκλοφόρησε το νέο της video clip για το νέο της τραγούδι «Αιγαίο. Ένα project που αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία μέσα από τη δική της εταιρεία, την οποία δημιούργησε μαζί με τη στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Άννα Βίσση δείχνουν έναν τρόπο ζωής που δίνει προτεραιότητα στην απλότητα, ξυπόλητη στην άμμο, βουτιές σε τιρκουάζ νερά, ηρεμία χωρίς πρόγραμμα.

Η ιστορία του νησιού

Ο Μάρλον Μπράντο το ανακάλυψε το 1962 στα γυρίσματα της ταινίας Mutiny on the Bounty και λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, το αγόρασε, μαγεμένος από την ομορφιά και την ηρεμία του.

Πρόκειται για μια κοραλλιογενή ατόλη (ένα ιδιαίτερο είδος νησιού που σχηματίζεται από κοράλλια), περίπου 30 μίλια από την Ταϊτή, που παλαιότερα λειτουργούσε ως θερινό καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας της περιοχής.

Σήμερα, το νησί φιλοξενεί το ultra-luxury resort The Brando, ένα από τα πιο οικολογικά και απομονωμένα resorts στον κόσμο, με ιδιωτικές βίλες, spa και απόλυτη επαφή με τη φύση. Το θέρετρο διαθέτει 35 ιδιωτικές βίλες, με την καθεμία να έχει την δική της πισίνα και παραλία κάτι που δίνει την αίσθηση σε όποιον είναι εκεί πως είναι εντελώς μόνος του στο νησί.

