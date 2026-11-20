Η Άννα Βίσση αναχώρησε, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, με προορισμό τη Νέα Υόρκη, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από την πτήση της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να φωτογραφηθεί μέσα από ιδιωτικό αεροσκάφος, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς φίλους της για το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατοικεί μόνιμα η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, μαζί με τους δύο γιους της.

Μαζί της στο ταξίδι ήταν η στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα, με την οποία τη συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση. Η παραμονή της τραγουδίστριας στην Αμερική αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, αφού το πρόγραμμά της περιλαμβάνει τόσο χρόνο με την οικογένειά της και στιγμές χαλάρωσης, όσο και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η μουσική επιλογή που συνόδευε τη φωτογραφία της. Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση επέλεξε το «Going to a Town» του Ρούφους Γουεϊνράιτ, ένα τραγούδι που περιλαμβάνει αναφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταφέρει ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Το περιεχόμενο των στίχων αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη επιλογή να αφήνει περιθώρια για ερμηνείες σχετικά με το ενδεχόμενο ενός έμμεσου σχολίου της τραγουδίστριας για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει προχωρήσει σε κάποια διευκρίνιση για το αν η μουσική της επιλογή εκφράζει προσωπική πολιτική άποψη.

Μάλιστα η Άννα Βίσση μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok ένα στιγμιότυπο από την προετοιμασία της για το ταξίδι, λίγο πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα.

Μέσα από το βίντεο, την βλέπουμε να ετοιμάζει τις αποσκευές της, ενώ στο φόντο ακούγεται το «Fabulous», μια από τις παλαιότερες επιτυχίες της. Η επιλογή του τραγουδιού είχε το δικό της ενδιαφέρον, αφού, όπως συμβαίνει και με το «Κόντρα», δεν φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

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